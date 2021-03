"Lavoro molesto": per dire no ai soprusi sulle donne

Iniziativa di Camera del Lavoro di Vercelli e Valsesia, Coordinamento Donne Spi Cgil Vc-Val e Auser in occasione della Giornata internazionale della donna.

Lunedì 8 marzo, alle 16, verrà organizzata una diretta Facebook sulla pagina @CgilVercelliValsesia per approfondire il tema degli abusi e delle violenze che le donne subiscono nei luoghi di lavoro e dare loro strumenti e indicazioni per denunciare e difendersi dai soprusi. Sono previsti per "Lavoro molesto" gli interventi di Lella Bassignana (Consigliera di parità Provincia Vercelli), Valter Bossoni (Segretario Camera del Lavoro Vercelli Valsesia), Paola Brovelli (Centro antiviolenza Vercelli), Antonella Cattarelli (Resp. Coordinamento Donne Spi Cgil Vc-Val), Maria Rosa Mazza (Ispettore Superiore della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Vercelli), Tiziana Tauselli (Consulente psicologa Sportello Donna Lega Spi Cgil).