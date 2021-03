Festeggiare il papà aiutando i bambini malati

Bottiglie di vino speciali da regalare per la Festa del papà: la missione dell’Associazione oncologica pediatrica (Aop) per aiutare i bambini che combattono la malattia continua.

Per regalare un sorriso e fare un pensiero al papà è infatti possibile acquistare i prodotti che l’Associazione propone per l’occasione: «Abbiamo pensato a delle bottiglie di vino con una confezione speciale - spiegano da Aop - Infatti sono rivestite con una giacca da sera in cartoncino e al suo interno c'è un biglietto per poter fare gli auguri al papà. Inoltre, è possibile comprare delle creme liquorose al pistacchio, al limoncino e al melone».

I prodotti si possono acquistare nella sede dell’Associazione in via Ariosto 3 a Vercelli: il martedì dalle 9.30 alle 11.30 e il mercoledì dalle 15 alle 17, oppure su appuntamento chiamando al numero 349 4923475.