Addio a Umberto De Angelis, pilastro degli Ex Ciudin

Vercelli: addio a Umberto De Angelis, per tutti semplicemente Berto, pilastro dell'associazione 'Ex Ciudin', raccoglie gli ex allievi di quello che è stato l’ospizio dei poveri della città. Classe 1930 per oltre 32 anni ha lavorato a servizio del Comune come tappezziere addobbatore. E prima ancora, quasi una decina, tra apprendistato e impiego vero e proprio, alle dipendenze della ditta Gianolio, come garzone. Per l’ente comunale è stato un tutto fare: le sue mansioni andavano dall’allestimento dei palchi per le cerimonie, alla manutenzione del teatro Civico.

Una volta in pensione, De Angelis si è dedicato alla vita associativa: era lui ad aprire la sede di via Garrone tutti i giorni, occupandosi anche della preparazione della chiesa dell'ospizio, in via Manzoni, in occasione del raduno annuale. Questo fino a un paio di anni fa circa, fino a quando le condizioni di salute glielo hanno consentito. Da poco più di un anno era ricoverato alla casa di riposo di Tronzano.