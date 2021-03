Vercelli: seconda raccolta rifiuti lungo il fiume Sesia

Seconda giornata di pulizie lungo gli argini del fiume Sesia a Vercelli con il gruppo cittadino dell'associazione Plastic Free. Dopo la buona riuscita del primo appuntamento di domenica 14 febbraio, la responsabile Valeria Fregerio ha organizzato una nuova data per domenica 14 marzo. L'iniziativa è aperta a tutti, con l'obiettivo di raccogliere i rifiuti abbandonati sulle sponde del fiume e sensibilizzare su questa problematica ambientale. Chi vorrà partecipare dovrà prima iscriversi nella sezione "Eventi" del sito plasticfreeonlus.it. Per i volontari è consigliato indossare un abbigliamento adeguato, scarpe da lavoro o trekking e guanti da lavoro o giardinaggio.

Il ritrovo è fissato alle 13,30 al fondo di corso Rigola. "La giornata si svolgerà solo se il Piemonte resterà in zona arancione, sarà infatti annullata se la regione passerà al colore rosso - precisa Frigerio riferendosi alle disposizioni sul Coronavirus - Come la prima volta, abbiamo preso accordi con il Comune per il prelievo dei sacchi di rifiuti che raccoglieremo quel giorno".