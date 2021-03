Vercelli: posticipate le rate della Tari

Rinviate le date per il pagamento di due delle tre rate annuali della Tassa smaltimento rifiuti a Vercelli. E' quanto ha approvato la giunta comunale con una proposta di delibera, per "adottare misure a sostegno dell’economia cittadina al fine di agevolare le attività produttive e le famiglie" a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il primo acconto della Tari, anziché entro il 16 aprile, dovrà essere saldato entro il 31 maggio; il secondo, il 16 settembre invece del 16 luglio come inizialmente programmato. Il terzo saldo è stato confermato per il 16 dicembre. Già nel 2020, sempre per via della situazione epidemiologica, il Comune aveva posticipato l'acconto e il saldo dell'imposta.