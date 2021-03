Ufficiale: a Vercelli didattica a distanza totale da lunedì 8 marzo

Da lunedì 8 marzo didattica a distanza totale nel distretto di Vercelli. Quello che era già stato annunciato negli scorsi giorni, è ora ufficiale. Saranno quindi chiuse tutte le scuole a partire dagli asili (fascia 3-5 anni), mentre rimangono salvi i nidi e i micronidi (fascia 0-3 anni). Il territorio è infatti colpito da numerosi casi della variante inglese e, come enunciato nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore domani, sabato 6 marzo, scatta automaticamente la didattica a distanza per tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Per volontà della Regione, come spiegato dal presidente Alberto Cirio (leggi qui), si è deciso comunque di escludere dal blocco i più piccoli.

Discorso diverso per il distretto della Valsesia dove i numeri si trovano "sotto soglia": in questo caso la didattica a distanza varrà esclusivamente per seconde-terze medie e per le scuole superiori, come da ordinanza regionale (leggi qui)

Il distretto di Vercelli comprende i Comuni di: Albano, Alice Castello, Arborio, Asigliano, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crova, Desana, Formigliana, Greggio, Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Motta dei Conti, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto, Rive, Ronsecco, Salasco, Sali V.se, San Germano V.se, San Giacomo V.se, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Tronzano, Vercelli, Villarboit, Villata, Vinzaglio (NO).

Il distretto della Valsesia comprende i Comuni di: Ailoche (BI), Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Caprile (BI), Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Coggiola (BI), Cravagliana, Crevacuore (BI), Fobello, Gattinara, Ghislarengo, Grignasco (NO), Guardabosone, Lenta, Lozzolo, Mollia, Pila, Piode, Portula (BI), Postua, Prato Sesia (NO), Pray (BI), Quarona, Rassa, Rimella, Roasio, Romagnano Sesia (NO), Rossa, Rovasenda, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno (BI), Valduggia, Varallo, Vocca.