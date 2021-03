Via Aosta: "Da tre mesi non raccolgono il vetro"

"In via Aosta sono almeno 3 mesi che non raccolgono il vetro".

La segnalazione arriva da un lettore sul numero WhatsApp de La Sesia (347.0458060) e mostra la situazione del cassonetto per la raccolta del vetro, ormai straripante, tanto che gli utenti sono quasi "obbligati" a lasciare le borse per terra.

"E' un vero sconcio", commenta il vercellese.