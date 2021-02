Vercelli: "Passo in avanti per il recupero di Palazzo Verga"

Passo in avanti significativo per il recupero e la ristrutturazione di Palazzo Verga, che ospita parte degli uffici della Regione Piemonte in città.

Nel maxi emendamento da 1.000.000 di euro approvato nei giorni scorsi in sede di Prima commissione Bilancio proprio in Regione, finalizzato alle grandi opere strategiche attraverso gli stanziamenti del Recovery Plan, si è discusso anche dello storico immobile di via Fratelli Ponti. "L’assessore Andrea Tronzano (con delega al Patrimonio, ndr) ha inserito alcuni fondi per la progettazione del palazzo", annuncia Carlo Riva Vercellotti, presidente della Prima commissione.

Palazzo Verga (7.000 metri quadri lordi di superficie) risale al Quindicesimo secolo e al suo interno conserva affreschi, stucchi e decorazioni murarie di pregio, che però versano in stato di incuria. Nel settembre del 2019 era stato effettuato un sopralluogo cui avevano partecipato l’ex assessore regionale ai Diritti civili Roberto Rosso, Tronzano, Riva Vercellotti, il sindaco Andrea Corsaro e il consigliere provinciale Gian Mario Morello, oltre all’architetto Stefania Crotta, dirigente del Settore Patrimonio in Regione, proprio per fare il punto della situazione sulla porzione di edificio inutilizzata e in fase di decadimento, visto che una seconda parte degli uffici regionali di Vercelli è dislocata in via Alessandro Manzoni. Tra le ipotesi emerse durante l’incontro si era parlato anche della rifunzionalizzazione di alcuni spazi come area espositiva.

"Quello che c’è a Palazzo Verga rischia di essere perso nel giro di pochi anni, sarebbe inaccettabile", aveva affermato Tronzano durante la visita. "L’inserimento dei fondi per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva permetterà di partire correttamente con tutta la riqualificazione conservativa e architettonica – commenta Riva Vercellotti – È un’opera importante che richiederebbe 6-7.000.000 di euro. In questo modo potremmo anche centralizzare gli uffici regionali".

Il consigliere regionale di Forza Italia racconta che "un paio di settimane fa c’è stato un sopralluogo tecnico di verifica. L’intervento trasformerebbe Palazzo Verga in un cuore importate della vita amministrativa di Vercelli. Dobbiamo arrivare a finanziare l’opera con fondi statali ed europei, ma nel frattempo è stato fatto un passaggio importante".