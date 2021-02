"Strada pericolosa in via Failla"

"In via Failla angolo via Aosta, verso Corso Marcello Prestinari, manca un coperchietto sulla strada".

La segnalazione arriva da un lettore, che specifica: "Sembra o un piccolo tombino o un piccolo allacciamento, comunque è in mezzo alla strada ed è in metallo: potrebbe rovinare le gomme delle auto o comunque essere pericoloso", specifica.