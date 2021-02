Vercelli: prolungato il blocco del traffico fino a lunedì 1° marzo

Prolungato fino a lunedì 1° marzo il blocco del traffico a Vercelli. La scorsa limitazione valeva fino a oggi, giovedì 25 febbraio, ma è stata prorogata per altri quattro giorni. Nell'aria di Vercelli è stata superata per quattro giorni consecutivi, dal 18 al 21 febbraio, la soglia di 50 microgrammi di polveri sottili per metro cubo d'aria.

Per questo è stato attivato il "semaforo arancione" (vedi qui il 'cruscotto' di Arpa Piemonte) per le limitazioni al traffico, da domani, venerdì 26 febbraio, a lunedì 1° marzo compreso. Oltre ai mezzi Euro 3 diesel alimentati a gasolio e inferiori e quelli a benzina, gpl e metano euro 0, già compresi nella "stretta" stagionale fino al 31 marzo, si fermano quindi anche i diesel Euro 4 e 5 dalle 8,30 alle 18,30 per il trasporto di persone e quelli commerciali fino a Euro 4.