"Pichetto viceministro è un'ottima notizia per il vercellese"

"La nomina come viceministro al Ministero dello Sviluppo economico del senatore Gilberto Pichetto Fratin è un’ottima notizia per l’Italia, per il Piemonte e per Vercelli".

Così il coordinatore provinciale di Forza Italia, Carlo Riva Vercellotti, commenta l'incarico affidato nelle scorse ore al parlamentare biellese. "Pichetto può vantare di aver salito i gradini della carriera amministrativa sempre con sobrietà e spirito di servizio - prosegue Riva Vercellotti - Nessuno può dimenticare il ruolo che ha rivestito all’interno della Giunta regionale per il salvataggio della situazione finanziaria dell’Ente ereditato dal governo Bresso. Come Coordinamento provinciale di Vercelli lo abbiamo fortemente e convintamente sostenuto, sapendo che quel ruolo si veste su misura sulla sua esperienza e sulle sue capacità politiche e professionali. Sarà fondamentale anche per il vercellese e la Valsesia, visto che alla nostra terra è sempre stato profondamente legato".

"Avere un viceministro così vicino in un dicastero tanto strategico in questo periodo di crisi economica e pandemica - osserva l'ex presidente della Provincia e consigliere regionale - dove peraltro sarà centrale lo sviluppo del Recovery Fund, è un’occasione straordinaria. Siamo davvero entusiasti che il presidente del Consiglio Draghi e il nostro partito, Forza Italia, abbiano deciso di puntare sul merito e sulle competenze nella formazione della squadra dei Sottosegretari.”