L'usato che si trasforma in carità, torna il Mercatino

Dopo il successo ottenuto con l'apertura straordinaria di sabato 13, il 27 febbraio nuova possibilità accedere al Mercaritàtino allestito nell'ex chiesa di Sant'Elena a Bivio Sesia. Un'iniziativa benefica per sostenere missionari in Perù e Bolivia.

Promotori sono alcuni giovani delle parrocchie di San Giuseppe del rione Cervetto, di Sant'Agnese e delle Maddalene. Quando vengono chiamati a svuotare alloggi, fanno una cernita di arredamenti e oggettistica: quello che è ancora in buono stato e può avere una 'seconda vita', non lo buttano ma lo tengono per mercatino dell'usato a Bivio Sesia, che come da consuetudine viene aperto l'ultimo sabato del mese. Le offerte raccolte, a fronte di prezzi decisamente modici, più che altro simbolici, concorrono all'invio di container di viveri destinati popolazioni dell'America Latina, che vivono in condizioni di estrema povertà. "Alcuni nostri amici sono in missione in Perù e Bolivia, e il mercatino ci consente di aiutarli e sostenerli - spiegano i ragazzi -. In occasione dell'apertura straordinaria del 13 febbraio, abbiamo ottenuto un grande riscontro e siamo davvero contenti". Thomas Iannone anticipa inoltre: "Abbiamo iniziato a ripulire un'area intorno alla chiesa per poter allestire all'esterno anche un gazebo di vendita".

Dopo lo stop forzato nei mesi più difficili della pandemia, il Mercaritàtino torna quindi alla normale attività: sarà aperto sabato 27 febbraio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 nell'ex chiesa di Sant'Elena a Bivio Sesia. L'accesso sarà ovviamente gestito nel rispetto delle misure anti Covid.

"Per l'acquisto di materiale proposto sulle nostre pagine social, il Mercaritàtino aprirà su appuntamento" concludono i volontari.