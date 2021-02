Un appartamento per accogliere i detenuti in permesso premio

Vercelli: un alloggio per accogliere detenuti in permesso premio. Il Comune di Vercelli aderisce così al nuovo progetto del Tavolo carcere e della Casa circondariale di Billiemme. A comunicarlo è l'assessore alle Politiche sociali Ketty Politi.

"Il settore Politiche Sociali è impegnato da anni in progetti condivisi con la Casa Circondariale e intende continuare la collaborazione con l'adesione a questo progetto - sottolinea Politi -. L'iniziativa riguarda l’accoglienza temporanea dei detenuti che escono dalla Casa Circondariale in permesso premio per breve tempo. Il Comune metterà a disposizione un alloggio situato in città, in comodato d’uso gratuito all’associazione di volontariato Argilla, che si occuperà della gestione e dell’organizzazione dell’attività con le associazioni facenti parte del Tavolo carcere volontariato, sempre in accordo con la direzione della Casa Circondariale".

Come spiega l'assessore, la permanenza dei detenuti e familiari, in alloggio, sarà limitata al solo tempo del permesso premio

di uscita concesso "e permetterà loro di trascorrere momenti di quotidianità familiare, in un ambiente sereno".