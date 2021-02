Striscione di dissenso verso il nuovo esecutivo firmato Casa Pound

Vercelli: dalle prime ore di oggi, venerdì 19 febbraio, su una recinzione in via Francesco Baracca è stato appeso uno striscione di dissenso verso il nuovo esecutivo. Le parole scritte con vernice colorata nero e rossa portano la "firma" di Casa Pound Italia, come si legge lateralmente nel logo.

Il luogo scelto per esporre il lenzuolo di protesta è il nuovo breve tratto di via Baracca, a pochi metri da piazza Medaglie d'Oro, perpendicolare rispetto a corso 26 Aprile e via 27° Reggimento Cavalleria Lancieri di Vercelli.