Scarica rifiuti all'ex Montefibre: fotografato, identificato, multato

Vercelli: scarica rifiuti dal furgoncino nell'area ex Montefibre, ma un passante lo fotografa e consente di identificarlo e di multarlo.

Nei giorni scorsi sono pervenute all’attenzione della Polizia Municipale delle immagini, scattate da un privato cittadino, che ritraggono un furgoncino mentre scarica rifiuti nell’area ex Montefibre. La targa del veicolo consente ai vigili di risalire all'identità del proprietario, che ha ammesso l’infrazione. E' stato quindi sanzionato e ha dovuto rimuovere i rifiuti abbandonati.

Come sottolinea il sindaco Andrea Corsaro si muove a tutto tondo l'attenzione dell’Amministrazione Comunale sul tema della gestione dei rifiuti, a partire dalla pulizia gli argini del Sesia, delle settimane scorse, fino ai controlli iniziati questa settimana, in collaborazione con Asm, per la raccolta indifferenziata porta a porta, che vanno ad implementare quelli già in atto, relativi alla raccolta della carta, del cartone e dei rifiuti organici.

"L’azione congiunta di Comune, Asm e la Polizia municipale fa vivere un circolo virtuoso – spiega Corsaro – che permette di monitorare in maniera sempre più puntuale la raccolta dei rifiuti in città”.

"Gli sforzi che si stanno facendo e le procedure che sono in atto hanno lo scopo di preservare la bellezza di Vercelli – commenta l’assessore Emanuele Pozzolo – una città si qualifica anche per la consapevolezza e la collaborazione fattiva dei cittadini".