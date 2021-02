“Opportunità da non perdere per ripartire"

Scadrà il 31 marzo il bando per il progetto dei Distretti urbani del commercio, iniziativa che la Regione Piemonte nelle scorse settimane ha proposto a Comuni e associazioni di categoria locali con l’obiettivo di rilanciare il commercio locale.

Nel Vercellese, il 28 gennaio l’assessore regionale al Commercio Vittoria Poggio aveva incontrato l’assessore cittadino Domenico Sabatino e i rappresentanti di Ascom e Confesercenti per presentare il piano, ideato per far fronte alle difficoltà del settore acuite dall’emergenza Coronavirus. Il bando punta a contribuire, anche economicamente, a sostenere le spese per la costituzione dei Distretti del commercio, al loro avvio e alla predisposizione di un programma di interventi strategici per contrastare la desertificazione del comparto.

La prima tranche di finanziamenti servirà a coprire 25 distretti, per un massimo di 20.000 euro a soggetto, ma in futuro dovrebbero poi essere sbloccate somme per un'altra ventina di realtà locali. «Ci stiamo lavorando, i tempi sono stretti ma si tratta di un’opportunità che non possiamo perdere per far ripartire il commercio – spiega Sabatino – Con le associazioni di categoria e le altre amministrazioni ci stiamo confrontando per stabilire come procedere».



Ogni provincia presenterà una candidatura. Tra le ipotesi, quella di un distretto allargato a più centri individuando una vocazione comune (tra i Comuni del territorio, Trino ha manifestato interesse per l’attivazione di una rete territoriale), con anche una “proposta” del capoluogo con alcune zone e quartieri. «Quella di abbinare un paio di rioni di Vercelli è uno dei percorsi che stiamo pensando», dice l’assessore.