Il 21 febbraio l’Unione italiana ciechi e ipovedenti celebra la giornata nazionale della scrittura Braille.

In questo particolare giorno la sezione Uici di Vercelli promuove iniziative di sensibilizzazione e solidarietà per richiamare l’attenzione sull’importanza che questo sistema di comunicazione in uso in tutto il mondo riveste nella vita delle persone non vedenti e ipovedenti.



«Per questi motivi - spiega il presidente Claudio Costa - se ci volete incontrare per scambiare due parole, saremo presenti con uno stand, dalle 9 alle 19, sabato 20 febbraio, in via Cavour e domenica 21 in viale Garibaldi». Con un’offerta, si avrò la possibilità di portare a casa o regalare esclusive bottiglie di vino doc della Cantina SanGiorgio con etichetta scritta anche in Braille che ricordano il centenario dell’associazione.

«Un secolo di evoluzione culturale che continua la sua evoluzione al passo coi tempi: non un traguardo raggiunto ma una nuova partenza appassionata verso nuovi stimolanti obiettivi, realizzabili solo se saremo insieme a perseguirli» aggiunge Costa.