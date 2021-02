Corso Fiume: "Quella ringhiera è pericolosa"

"Quella ringhiera è troppo bassa, chiedo al Comune di fare una verifica per capire se fosse il caso di intervenire".

Una residente di corso Fiume a Vercelli si appella all'amministrazione comunale per una questione di sicurezza riguardante la roggia che attraversa sotterraneamente la strada e prosegue in superficie in via Vittorio Varese. Secondo la vercellese infatti la protezione sul parapetto proprio all'intersezione tra le due vie sarebbe rischiosa per la caduta dei pedoni.

"A mio giudizio la ringhiera non è sicura perché troppo bassa - dice chi segnala la situazione - Per questo a novembre ho inviato una mail in Comune per evidenziare la cosa, ma non ho ricevuto risposta. Secondo me la protezione non è in sicurezza e rischiosa, da lì passano anche dei bambini. Non chiedo una sostituzione, ma che l'amministrazione faccia degli accertamenti".