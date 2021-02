Cavalcaferrovia corso Avogadro: il Pd chiede approfondimenti

Il Partito Democratico ha chiesto ufficialmente la convocazione della Quarta commissione (che si occupa di Lavori pubblici, Urbanistica e Viabilità) per discutere della situazione del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna, chiuso da dicembre per motivi di sicurezza. I rappresentanti del gruppo di opposizione in Consiglio comunale voglio approfondire il tema sia per definire la sorte della struttura, sia per individuare le contromisure in fatto di viabilità, visto il traffico intenso che si sta verificando in queste settimane in altre zone della città. La Quarta commissione consiliare è presieduta dal capogruppo della Lega, Romano Lavarino, e per il Pd è rappresentata dall’ex assessore ai Lavori pubblici Michele Cressano.

Il cavalcaferrovia è stato transennato a fine 2020 per via delle infiltrazioni che ne minavano la stabilità. Il Comune ha poi emesso un bando per dare il via alla progettazione della sua riqualificazione, che con molta probabilità potrebbe anche comportarne l’abbattimento. In questo caso resterebbe poi da capire se costruire una nuova sopraelevata o se realizzare un passaggio a raso. La variabile è la linea ferrovia sottostante, la Vercelli-Casale inutilizzata da anni: Rete ferroviaria italiana ritiene “sospesa” la linea, ma non l’ha mai dismessa ufficialmente. Perciò l’amministrazione è in attesa di firmare una convenzione proprio con Rfi per poter almeno ricavare un varco temporaneo sui binari (in zona Palace Hotel), per riuscire a “ricucire” via Trino con il rione Aravecchia, visto che l’azienda ha dato disponibilità in questo senso.

“Per questo motivo abbiamo formalmente inviato richiesta al presidente della Quarta commissione di convocare una riunione specifica per rendere pubblicamente note le attività che hanno determinato questa chiusura e per poter ascoltare i tecnici comunali e informare la cittadinanza su una scelta, quella della demolizione del cavalcavia, che avrà impatti importanti sull’economia e sulla viabilità di Vercelli”, spiegano dal Pd.