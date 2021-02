Vercelli: successo per la "lotteria degli innamorati"

Con ben 180 biglietti staccati e circa 420 euro di ricavato “la lotteria degli innamorati” organizzata dall’Associazione oncologica pediatrica (Aop) ha fatto l’en plein, raggiungendo così il suo unico obiettivo: regalare un sorriso ai “piccoli guerrieri” che combattono la malattia con forza.

Mercoledì 17 febbraio sono stati consegnati i due smartbox in palio a Silvia Summa e a Barbara Casetto, vincitrici della lotteria con il numero 71: il primo uscito sulla ruota di Torino il 13 febbraio. “Siamo molto contenti di questa iniziativa – spiegano dall’Associazione presieduta da Roberto Francese – e del banchetto che abbiamo allestito in via Walter Manzone con i prodotti di San Valentino. Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno partecipato e hanno fatto donazioni”.

E' ancora possibile sostenere le iniziative dell’Associazione acquistando i prodotti che la stessa propone e che spaziano dagli alimenti alle bomboniere solidali, oggettistica e quadri. “Per la Festa del papà - aggiungono - abbiamo molti prodotti tra cui vini, liquori e creme. Chi lo desidera può venire a trovarci nella nostra sede di Vercelli, in via Ariosto 3, il mercoledì dalle 15 alle 17 oppure su prenotazione chiamando al numero 349 4923475”.

Si può sostenere la missione di Aop anche diventando volontari, di cui ora c’è bisogno. Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Facebook “Associazione Oncologica Pediatrica” e il sito www.associazioneoncologicapediatrica.it.