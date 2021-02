Pneumatici nel cassonetto della plastica, ma sono rifiuti speciali

Vercelli: pneumatici gettati nel cassonetto della plastica in via Viotti. A segnalare il fatto è Antonio Prencipe, componente del cda di Asm: "Ho già provveduto ad avvisare il responsabile dell'azienda" sottolinea. Non di ingombranti si tratta e nemmeno di materiale plastico, bensì di rifiuti speciali che come tali devono essere smaltiti. Il Decreto Ministeriale 82 dell'aprile 2011 stabilisce che lo smaltimento delle gomme è obbligatorio e il loro abbandono è un reato. Queste disposizioni sono finalizzate alla protezione dell’ambiente: il rifiuto speciale deve essere trattato perché non inquini.

E pensare che il proprietario delle gomme, forse non lo sa, ma aveva già pagato lo smaltimento. La normativa, riportata nel Decreto, stabilisce infatti che nel prezzo delle gomme sia incluso un contributo per il corretto smaltimento degli pneumatici fuori uso.