Vercelli: "Cumuli di rifiuti"

"Questa è la situazione in via Casanova. Non è la prima volta che capita...".

Un lettore ci segnala al numero WhatsApp de La Sesia (347.0458060) i rifiuti che si sono accumulati vicino all'area ecologica: sicuramente servirebbe un intervento di Asm, o attraverso un potenziamento del numero di cassonetti o maggiori controlli per "stanare" chi abbandona l'immondizia senza differenziarla.