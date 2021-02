Gli appuntamenti del mercoledì delle Ceneri a Vercelli

Oggi, mercoledì 17 febbraio, inizia per i fedeli cristiani la Quaresima, un cammino penitenziale della durata di 40 giorni che si protrarrà, dunque, fino al Giovedì Santo, per poi lasciare spazio al triduo pasquale.

In questo Mercoledì delle Ceneri, come indica il nome stesso, viene imposto sul capo delle persone questo umile segno per ricordare la caducità della vita, ma al tempo stesso per suscitare sentimenti di preghiera, conversione e vicinanza a Dio. Come avviene già da alcuni anni, a Vercelli sono stati organizzati due appuntamenti comunitari.

Il primo si svolgerà nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30 nel santuario della Madonna degli Infermi (parrocchia di San Bernardo), con la recita del Rosario e l’imposizione delle Ceneri.

Il successivo, invece, avrà luogo in Cattedrale: dalle ore 19 sarà possibile confessarsi e raccogliersi in preghiera silenziosa, mentre alle ore 19.30 si terrà la concelebrazione eucaristica durante la quale verranno imposte le Ceneri. L’orario serale di questo secondo evento coincide, indicativamente, con l’ora della cena proprio per ricordare che la Chiesa prevede, sia per oggi che per tutti i venerdì di Quaresima, il digiuno e l’astinenza dalle carni.

Entrambe le liturgie odierne, prima alla Madonna degli Infermi e poi in Cattedrale, saranno presiedute dall’Arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo.