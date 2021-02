Borse di studio universitarie per chi ha difficoltà economiche

Al fine di sostenere le studentesse e gli studenti dell'Università del Piemonte Orientale (Upo) che, a causa della pandemia, hanno difficoltà a versare i contributi universitari, Upo Alumni, Associazione dei laureati del Piemonte Orientale, ha reso pubblica la II Edizione del Bando "Il Tuo Sogno Continua", che prevede l’assegnazione di Borse di studio fino a 45 mila euro.

Il Progetto, nato nel mese di maggio in piena emergenza sanitaria, per far fronte al rischio di un consistente abbandono agli studi, allarme lanciato dallo stesso Rettore Upo Gian Carlo Avanzi, ha consentito in una prima fase di consegnare 31 Borse di studio e permesso ad altrettanti studenti e studentesse di continuare il loro percorso universitario.

“Con il perpetrarsi dell’emergenza - sottolinea la presidente degli Alumni, Francesca Boccafoschi - sono sempre di più le famiglie costrette a confrontarsi con situazioni drammatiche da un punto di vista economico: continuare a fornire loro un supporto significa anche scongiurare la possibilità che dei giovani, futuro motore del nostro Paese, non possano avere i mezzi sufficienti a terminare i loro studi”.

Il Bando, attivo dal 17 febbraio, e consultabile sul sito dell’Associazione (clicca qui), rimarrà aperto fino alle ore 12 del 31 marzo 2021. Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi all’Associazione scrivendo ai seguenti indirizzi email: [email protected]; [email protected]