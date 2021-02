Interrotta la produzione alla Cerutti

L'attività dello stabilimento Cerutti di Casale Monferrato è stata improvvisamente interrotta fino a data da destinarsi. Ieri, martedì 15 febbraio, i sindacati sono stati avvisati che oggi, mercoledì 16 febbraio, i cancelli della fabbrica sarebbero rimasti chiusi. La motivazione è da ricercare nelle perdite accumulate negli ultimi mesi dalla newco Gruppo Cerutti, creata per rilanciare il marchio ufficialmente fallito in autunno, con conseguente chiusura della sede di Vercelli. In mattinata è stato organizzato un presidio fuori dallo stabilimento e i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione. I lavoratori impiegati a Casale usufruiranno della cassa integrazione con causale Covid.