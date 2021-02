Partono i controlli a campione sui rifiuti indifferenziati

Vercelli: implementazione delle attività di accertamento per la raccolta dei rifiuti. Da questa settimana Asm Vercelli provvederà ad effettuare, a campione, il controllo di conformità dei rifiuti raccolti nei cassonetti neri, specifici per la raccolta indifferenziata, relativamente al servizio di raccolta porta a porta.

"Queste misure, concordate con Asm, vanno nella direzione di stimolare una maggiore attenzione, da parte di tutti, nel rispetto delle procedure di conferimento dei rifiuti e, al contempo – spiega il sindaco Andrea Corsaro - consentiranno una più rapida ed efficace individuazione di situazioni di perdurante non conformità del conferimento medesimo".

"Tutto questo con lo scopo di migliorare il servizio – aggiunge l’assessore Emanuele Pozzolo - per avere una Vercelli più pulita e più bella: con la collaborazione fondamentale dei cittadini".

Il controllo dei cassonetti neri, va ad implementare quello relativo alla raccolta della carta, del cartone e dei rifiuti organici e prevede, così come stabilito dal disciplinare tecnico approvato tra Comune ed Asm Vercelli spa nell’anno 2011 - al capo VII, punti 2, 3 e 4, se da controllo effettuato dall’addetto alla raccolta il materiale inserito nel contenitore dell’indifferenziato non risultasse conforme alle specifiche tecniche, l’addetto stesso provvederà a non svuotare il contenitore ed apporre un adesivo con la scritta 'Contenitore non svuotato causa rifiuto non conforme'. Successivamente verrà segnalato da Asm Vercelli spa all’amministratore del condominio la non conformità del rifiuto rilevato dall’addetto alla raccolta; l’amministratore dovrà regolarizzare la situazione attraverso il corretto conferimento del rifiuto indifferenziato. Nel caso di mancata rimozione del rifiuto da parte dello stabile interessato, il servizio di raccolta verrà comunque effettuato addebitando allo stabile medesimo un costo aggiuntivo per il servizio svolto. Se dopo reiterate anomalie - nella fattispecie dopo tre rimozioni di rifiuti non conformi - sarà applicata all’utenza inadempiente la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani.