"Così è stato... riparato il cassonetto"

"Dopo ripetute telefonate da 2 mesi a questa parte, per segnalare il disservizio, un gentile signore dell'azienda col giubbino giallo, si è fermato e velocemente ha provveduto in questo modo ad ....aggiustare la ruota il contenitore in piazza Irigoyen al rione Isola".

Un lettore invia la foto del metodo "fai da te" con cui un operatore di Asm ha "sistemato" un cassonetto per la raccolta della plastica con una ruota fuori uso.

"Ora vorrei sapere cosa dice l'azienda che si vanta di aver un sistema di qualità certificato da un ente nazionale costosissimo ...ed il Comune che dovrebbe esercitare il controllo sull'azienda stessa".