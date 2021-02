Fagiolata in modalità 'drive': tante auto in fila lungo il controviale

Originalità e creatività sono le parole che si addicono meglio alla proposta culinaria che in questa domenica di Carnevale, 14 febbraio, il “Comitato Vecchia Porta Casale” ha letteralmente escogitato per non far mancare a una schiera di buongustai vercellesi l’immancabile fagiolata.

Se le restrizioni dovute al coronavirus Covid-19 hanno bloccato lo svolgersi delle consuete manifestazioni goliardiche, il sodalizio guidato dal vulcanico Guido Manolli non si è dato per vinto e ha pensato di organizzare una più che singolare fagiolata in stile drive-in. Ebbene sì, è proprio con questa modalità che oggi, a partire dalle 11, numerosi cittadini si sono ordinatamente messi in fila, con le proprie autovetture, a partire da piazza Solferino per poi “scorrere” nel viale interno di corso De Gregori (costeggiando il complesso della palestra Mazzini, al cui interno si svolge la pluridecennale “Sagra d’la panissa” - ndr) e ritirare una prelibata porzione della fagiolata.

"Abbiamo chiesto tutte le autorizzazioni necessarie ai vari enti", ha rassicurato Manolli spiegando che l’idea del drive-in è sorta tra i volontari del Comitato "per portare avanti la tradizione e per ricordare che, nonostante tutto, è Carnevale".

Oltre ad evitare assembramenti, lo staff di Porta Casale ha preso ogni precauzione in termini di distanziamento e sicurezza; alle mascherine e ai guanti in lattice si è aggiunta per le “buone forchette” nostrane la comodità di non doversi più portare da casa pentole e casseruole, poiché lo stesso Comitato ha provveduto a distribuire l’antica pietanza popolare in appositi contenitori da asporto, ciascuno contenenti due abbondanti mestolate di fagioli accompagnati da alcuni salamini.