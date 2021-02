Vercelli: l'ascensore verrà adeguato per disabili e carrozzine

Lavori di miglioria previsti nel palazzo municipale a partire dalla prossima settimana.

"Nell’ottica di un ente più inclusivo e fruibile da chiunque, dalla prossima settimana - annuncia l’assessore Ombretta Olivetti - inizieranno gli interventi di modernizzazione e soprattutto umanizzazione. Lunedì 15 febbraio, dunque, partiranno i lavori per adeguare l'ascensore del comune all’utilizzo da parte di disabili con carrozzine e mamme con passeggini. Il tutto durerà fino al 12 aprile e in questo lasso di tempo, con l'ascensore inutilizzabile, sarà il personale che si recherà, su richiesta degli utenti, al pianoterra per il disbrigo delle pratiche”.

Specifica Olivetti: “I lavori del cantiere comprenderanno, inoltre, la realizzazione di due bagni, per il pubblico che accede al comune, di cui uno per portatori di handicap”.