Calo di 770 abitanti a Vercelli nel 2020, i decessi sono il 34% in più

La città di Vercelli cala di 770 abitanti nell’ultimo anno, con i decessi che sono il 34% in più. Questo il dato emesso dall’ufficio anagrafe del Comune cittadino. Il 31 dicembre 2019 i residenti erano 46.587 a fronte dei 45.817 del 31 dicembre 2020: la diminuzione, in percentuale, è pari all’ 1,7%. Nero il bilancio dei decessi: il totale del 2020 è di 1.024 persone (contro gli 899 del 2019) e nello specifico 794 morti tra i residenti, mentre nel 2019 erano state 591, con 203 decessi in più. Questo porta a un incremento spaventoso, pari al 34,3% di morti tra i cittadini, che è sicuramente influenzato dalla pandemia. In calo, seppur con numeri diversi, le nascite: 339 contro le 365 dell’anno precedente (ossia 26 in meno), pari al -8,2%. Il resto di quei 770 abitanti in meno è dovuto al rapporto tra “emigrati” ed “immigrati” nella città.

Altro dato da evidenziare riguarda i matrimoni, calati di più del 30%: nel 2019 ne erano stati celebrati 106, nel 2020 solo 70. Anche in questo caso il Covid ha giocato un ruolo importante perché in molti hanno deciso di posticipare le nozze a causa delle restrizioni emanate dai Dpcm. In diminuzione anche le separazioni dalle 29 del 2019 alle 22 del 2020, mentre pressoché stabili sono i divorzi: 28 contro i 29 dell’ultimo anno.