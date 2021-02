'Spesa sospesa', raccolta alimentare e concorso fotografico 'social'

Vercelli: la pandemia ha fermato il Carnevale e le varie sfilate, come anche tutte le altre manifestazioni, ma non per questo lo spirito benefico che da sempre accompagna questo periodo dell’anno si è consumato. Il consiglio direttivo del Comitato manifestazioni vercellesi, presieduto da Stefano Roncaglia, ha infatti messo a punto alcune iniziative che vedranno l’avvio nel prossimo fine settimana.

La prima, realizzata in collaborazione con Coldiretti Vercelli - Biella e la sezione di Vercelli della Croce Rossa Italiana, si svolgerà nella mattina di sabato 13 febbraio in piazza Cavour, durante il consueto appuntamento con il mercato di Campagna amica, col nome di 'La spesa sospesa'. Un'iniziativa solidale, legata al territorio e con la presenza tra i banchi di Bicciolano, Bela Majin e delle maschere del Rione Piazza Cavour. Spiegano gli organizzatori che al mercato si potrà fare la spesa di ortaggi, frutta, miele, riso, formaggi, con la 'Spesa Sospesa' e destinarne una parte a chi è in difficoltà. Un'iniziativa che Coldiretti ha proposto anche in occasione del Natale, nata dall'usanza napoletana del caffè sospeso, dove si lascia un caffè pagato a chi non se lo può permettere.

"A fine mercato i prodotti donati verranno raccolti dai volontari di Croce Rossa - Comitato di Vercelli, che si occuperanno poi di distribuirli alle famiglie bisognose", spiega Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli – Biella, che ringrazia i produttori del Mercato di Campagna amica che hanno aderito all'iniziativa ed anche la Croce Rossa, le maschere e il Comitato manifestazioni vercellesi.

Bicciolano e Bela Majin con le maschere del Carnevale vercellese e ancora assieme ai volontari della Croce Rossa di Vercelli, saranno poi presenti, sabato 13 e domenica 14, dalle 10 alle 18, al centro commerciale Carrefour di Vercelli dove è stata organizzata una raccolta di derrate alimentari per le famiglie bisognose della città. I volontari della Cri, con le maschere ed i loro seguiti, distribuiranno dei sacchetti che le persone intente a fare la spesa nel centro potranno riempire con prodotti alimentari da donare. Le maschere saranno presenti agli ingressi e all’interno del Carrefour per animare le due giornate

(ovviamente seguendo le disposizioni previste dalla normativa anti-Covid).

Altro progetto che vedrà la luce nei prossimi giorni è l’organizzazione di un concorso fotografico a tema carnevalesco suddiviso in tre categorie: ragazzi, adulti e gruppi mascherati. Sarà un concorso 'virtuale' con il quale si vogliono premiare gli scatti più belli e divertenti; i vincitori riceveranno in premio buoni spesa da usare nei negozi della città di Vercelli e chi vorrà partecipare dovrà pubblicare le fotografie in maschera in un apposito gruppo realizzato su Facebook a cura del Comitato manifestazioni vercellesi. Il regolamento del concorso sarà pubblicato a breve sulla pagina Fb del Comitato.

Dalla fine della prossima settimana un'iniziativa interesserà i portici di piazza Cavour con una sorta di Carnevale 'sospeso', ma questa volta nel senso letterale della parola (anche se, in questo modo, si vuole rimandare il pensiero all’iniziativa della spesa sospesa in programma sabato mattina). "Con questo progetto – spiega Stefano Roncaglia, presidente del Cmv – vogliamo che il Carnevale di Vercelli continui ad essere presente nel quotidiano di tutti i vercellesi almeno con le immagini, quelle delle sfilate delle edizioni passate e di altri momenti particolarmente significativi che, stampate su dei pannelli, saranno poi appese lungo il porticato. Da qui, appunto, il richiamo, scherzoso, al Carnevale sospeso".