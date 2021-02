Vercelli: distribuzione "drive" della fagiolata

Il Comitato Vecchia Porta Casale non lascia i vercellesi senza la tradizionale fagiolata e si inventa la formula della distribuzione "Drive", in programma domenica 14 febbraio, giorno di Carnevale, a partire dalle 11.

"Abbiamo pensato di innovare la manifestazione con una distribuzione "drive" (cioè direttamente nell'auto) - spiegano gli organizzatori - Gli avventori potranno recarsi in macchina sul viale di corso De Gregori, dal consueto ingresso della Sagra, e vedersi consegnare dai volontari la fagiolata attraverso il finestrino dell'auto, così da evitare assembramenti e contagi, ma senza rinunciare ad una tradizione locale di successo".

Per evitare assembramenti, non sarà consentito l'accesso di persone a piedi. Per prenotazioni 338.3500932.