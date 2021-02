Il Mercaritàtino che sostiene le missioni in America Latina

L’ex chiesa di Sant’Elena a Bivio Sesia da una decina di anni ormai ospita un mercatino dell’usato che ha uno scopo benefico, a favore delle missioni dell’America Latina. Oggettistica e arredamenti in disuso ma ancora in buono stato, possono essere infatti scelti a fronte di un’offerta, un prezzo spesso simbolico, che concorrerà all’invio di container di viveri per le popolazioni che vivono in condizioni di estrema povertà. Lo hanno ribattezzato Mercaritàtino.

"Quando effettuiamo sgomberi di alloggi, ci capita di raccogliere materiale che è rivendibile, mentre quello che non lo è finisce in discarica - spiega Thomas Iannone, a nome del gruppo che raccoglie ragazzi delle parrocchie di San Giuseppe, al Cervetto, Sant’Agnese e delle Maddalene - Molti nostri amici sono missionari in Bolivia e Perù, dove, come loro stessi testimoniano c’è davvero molta povertà, l’iniziativa è quindi organizzata con lo scopo di raccogliere fondi per sostenerli. Le cifre richieste sono davvero modiche, la gente comprende la finalità e non prova neanche a trattare per un ribasso".

Con il tempo l’iniziativa del mercatino della carità si è ingrandita, la gente che contribuisce è molta, ma così facendo ci vengono chiesti degli sforzi in più. "In primis il tempo e lo spazio - prosegue Iannone -. Il tempo non ci manca, siamo tutti giovani studenti con il sogno di fare la carità. Purtroppo però ci siamo resi conto, in questi ultimi mesi in cui l’attività è rimasta ferma per via delle disposizioni anti Covid, con il conseguente stop nel ricambio di oggetti, come sia difficile trovare uno spazio di appoggio, che abbia funzione di magazzino".

Da questa necessità, l’appello: "Se qualcuno ha la possibilità di metterci a disposizione uno spazio, in cui immagazzinare ordinatamente ciò che materialmente e momentaneamente non può essere esposto al mercatino, sarebbe davvero un grande aiuto - afferma Iannone -. Chiediamo ovviamente uno spazio inutilizzato, che potremmo anche sistemare. Lo faremmo con entusiasmo, qualora non fosse in buone condizioni: ci aiuterebbe a continuare la nostra piccola avventura di carità".

Prima dell’emergenza sanitaria il mercatino a Bivio Sesia, veniva aperto ogni ultimo sabato del mese. Ora, nel rispetto delle disposizioni anti Covid, in occasione della ricorrenza di San Valentino, il gruppo ha fissato un’apertura straordinaria per sabato 13 febbraio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. «Per l’acquisto di materiale proposto sulle nostre pagine social, il Mercaritàtino aprirà su appuntamento» conclude.