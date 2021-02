L'Oftal piange Silvana Arcelloni, storica presidente diocesana

L'Oftal piange Silvana Arcelloni. Robbiese, aveva 84 anni. La ricorda con un post don Gianfranco Brusa: "Piango la morte di una persona a me molto cara. La nostra è stata una amicizia lourdiana nata proprio nell'Oftal al servizio degli ammalati - racconta il sacerdote - Silvana è stata una inarrivabile presidente diocesana. Abbiamo condiviso tanti momenti indimenticabili e tanti pellegrinaggi a Lourdes. Con Silvana abbiamo dato vita per la prima volta in tutta l'associazione al servizio dell'accoglienza del personale al primo e secondo pellegrinaggio a Lourdes. Proprio nel giornata di Sant'Agata ci ha lasciati per raggiungere la Mamma Celeste e la nostra amata Santa Bernardetta. Le sono grato per quanto che mi hai donato e per le tue telefonate che puntualmente mi raggiungevano. So che mi rimprovererebbe ma voglio ricordarla come una delle più grandi figure dell'Oftal. Ora è con Monsignor Rastelli, con Monsignor Franco Degrandi, con la signorina Franca, e con tutti gli oftaliani che vivono in Dio".