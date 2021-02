Arriva da Vercelli il nuovo direttore di Arpa Alessandria-Asti

Da sabato 6 febbraio a guidare il Dipartimento di Alessandria e Asti sarà Marta Scrivanti, proveniente dal Dipartimento Arpa di Vercelli.

Laureata in Chimica, 47 anni, Marta Scrivanti nel 1998 ha il primo incarico in Arpa Piemonte per le attività di monitoraggio ambientale di area industriale. Dopo varie esperienze in più ambiti tra il 2009 e il 2012 lavora come dirigente chimico in Arpa Lombardia.

Dal febbraio 2012 al Dipartimento Arpa di Vercelli, in staff al direttore e poi come responsabile del Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza, incarico che ricopre fino al 5 febbraio 2021 insieme all’incarico di responsabile del Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Novara.

Dal 2017 ricopre inoltre il ruolo di vice-direttore del Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord-Est, che riunisce le province di Vercelli, Novara, Biella e Verbano-Cusio-Ossola.