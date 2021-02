"Strisce pedonali inesistenti e buche nello sgambamento"

Strisce pedonali praticamente inesistenti in piazza Mazzini e in corso De Rege.

Buche e "giochi" per i cani distrutti nello sgambamento di piazza Mazzini. La segnalazione arriva da un lettore di Vercelli, che aggiunge: "Ho già segnalato più volte tali problematiche agli uffici competenti, ma non è stato risolto nulla".

Tra l'altro, come sottolinea il vercellese, per quanto riguarda sia le strisce pedonali sia lo sgambamento, "si tratta di situazioni molto pericolose per le persone".