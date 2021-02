"Questo è lo stato attuale di Parco Camana"

"Vorrei fare una segnalazione sullo stato di abbandono di parte del parco Camana. Oltre ad essere l'unico parco con un minimo di strutture per i bambini è anche una delle rare aree della città di cui godere di un po' di verde, un'oasi in mezzo al 'deserto'".

Il lettore che ha inoltrato la segnalazione, correda le sue rimostranze con una serie di fotografie, che confermano lo 'stato di manutenzione' del parco.

"Lo frequento da anni, per rilassarmi e in alcuni momenti, quando ci sono pochi ragazzi, per fare un po' di attività fisica. Non comprendo il criterio con cui si procede alla sua pulizia/manutenzione, ci sono aree tirate a lucido e alcune abbandonate ormai da anni... Sarebbe bello ricevere risposte in merito", conclude il vercellese.