"Giornata per la vita" nelle parrocchie cittadine

“La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato lockdown, quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela della salute richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno”.

Inizia così il messaggio che il Consiglio Episcopale Permanente della Cei ha preparato per la 43a Giornata Nazionale per la Vita, che si celebrerà il 7 febbraio sul tema “Libertà e vita”. E come ogni anno, in questa occasione, il Centro aiuto alla vita (Cav) di Vercelli promuove e organizza la distribuzione delle primule nelle parrocchie della Diocesi.

Domenica 7 febbraio, le volontarie del Cav saranno nelle chiese di Vercelli e della provincia, durante la celebrazione delle diverse funzioni religiose della giornata, per raccogliere fondi che, oltre a contribuire a sostenere le iniziative dell’associazione, verranno destinati ai Progetti di adozione a distanza “Gemma” e “Erika”.

“Stiamo attraversando un periodo in cui sono stati violentemente sollecitati diversi profili delle sofferenze – dichiara la presidente del Cav Vercelli Viviana Bombonati - Questa giornata vuole sensibilizzare tutti al senso autentico della libertà, nel suo porsi al servizio della vita, riconoscendo che essa è uno strumento per il bene proprio e degli altri. La responsabilità è disponibilità all'altro e alla speranza, è apertura all'altro. Sempre rispettando, difendendo, amando e servendo la vita, ogni vita. Con una primula, si potranno aiutare tante famiglie, tante donne, a scegliere consapevolmente per il meglio. Grazie di cuore a chi vorrà contribuire”.

E quest’anno, viste le tante restrizioni legate al periodo, è possibile anche prenotare i propri vasetti di fiori all’indirizzo mail [email protected], oppure al numero di telefono 391.4293829, per ritirarli poi in orari concordati. Il Cav ha sede in via Monte di Pietà 65.