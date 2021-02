Vercelli: "Generi alimentari e bottiglie vuote sulla strada"

Confezioni di svariati generi alimentari e bottiglie: vuote e sparpagliate per metri a terra. E' la situazione della stradina sul retro del Famila di Vercelli, zona corso Magenta. “Una situazione che si protrae da tempo - spiega una lettrice - quel tratto sembra terra di nessuno: ci sono sempre rifiuti di ogni tipo a terra, d'estate anche frutta e verdura che marciscono”.

Tra l'altro, non è chiaro a chi competa la pulizia della stradina: “Un giorno - prosegue la vercellese - ho incontrato un addetto di Asm sul viale di corso Magenta; gli ho chiesto se sarebbe passato a raccogliere i rifiuti anche in quel tratto, ma lui mi ha risposto che lì il servizio non era previsto”.

Aggiunge la donna: “So che in quella stradina il taglio dell'erba è di competenza del Comune, dunque dovrebbe esserlo anche la pulizia e, quindi, dovrebbe provvedere Asm. Di certo, comunque, quei prodotti provengono dal Famila che sul retro ha i bidoni dell'immondizia. Che i rifiuti caschino oltre la recinzione, cosa che sembra assurda, o che qualcuno li tiri fuori... il supermercato dovrebbe vigilare: per una questione di decoro della zona”.