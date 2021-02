Vercelli: "Escrementi di cani e un bidone distrutto"

"Invio queste foto per illustrare il degrado in via San Pancrazio a Vercelli: la strada è continuamente sporca a seguito dei bisogni dei cani che non vengono mai raccolti dai loro proprietari. Gli escrementi ed urine non sono solo a terra ma anche sui muretti delle recinzioni delle abitazioni".

Un lettore mette in evidenza un problema di igiene ed educazione, "considerando che ci sono bambini piccoli e anche un asilo...segnalo inoltre la rottura di un bidone dell'immondizia. Sarebbe forse il caso che la Polizia locale passasse qualche volta in più e che venisse mantenuto il decoro urbano", conclude il vercellese.