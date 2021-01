Scuola: confronto online con alcuni 'prof' vercellesi

Lunedì 1° febbraio alle ore 15, il gruppo 'Docenti terza fascia per insegnanti formati e preparati' di Vercelli parteciperà ad una diretta Facebook su Orizzonte Scuola: "Parleremo di reclutamento, stabilizzazione e, soprattutto, qualità dell' istruzione e dei servizi offerti ai nostri allievi. In un momento caotico come questo, riteniamo di vitale importanza attuare politiche che mirino veramente a migliorare la Scuola Italiana in tutte le sue parti; il futuro della scuola è oggi, non domani", spiega la portavoce Beatrice Leoni. (vedi qui il link)

"Alla diretta parteciperanno anche il gruppo 'Docenti Ingabbiati in ruolo di ogni ordine e grado per i percorsi abilitanti', con il professor Alessandro Maiorana di Roma, con il quale collaboriamo da più di un anno e Raffaella Gabasio per il gruppo 'Dsga Facenti Funzione" di Vercelli - prosegue Leoni - Crediamo che la scuola vada intesa come un'unica grande macchina complessa, dove ogni attore ha un ruolo imprescindibile per il corretto svolgimento di tutte le attività".

L'intervista sul canale Youtube di Orizzonte Scuola (vedi qui) sarà condotta dal giornalista Andrea Carlino ed interverranno due sigle sindacali: Anief e Snals, quest'ultimo con il Segretario vicario nazionale.