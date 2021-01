Materiale edile abbandonato in un parcheggio

Vercelli: abbandono di materiale edile in aree comunali. E' l'argomento di un'interrogazione presentata dai consiglieri comunali del Pd (Michele Cressano, Manuela Naso, Alberto Fragapane, Maura Forte e Carlo Nulli Rosso) e Vercelli per Maura Forte (Alfonso Giorgio)

"Sono presenti discariche lungo il fiume Sesia, ma da tempo si sussegue anche l’abbandono di materiale inerte in aree comunali - si legge nel documento - Sono evidenti in vari punti della città, depositi di materiale edile abbandonato in particolare in area comunale destinata a parcheggio nei pressi di via Montebello".

I consiglieri chiedono quindi di sapere "se il deposito di materiale, che occupa gran parte dell’area destinata a parcheggio, sia collegato a lavori di committenza comunali; se tale materiale, trattandosi di scarto di pavimentazione stradale, è classificabile come inquinante; se il deposito è stato autorizzato dal Comune di Vercelli; e a chi spetta la rimozione di quanto depositato".