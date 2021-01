Vercelli: "Questa è via Attone Vescovo"

"Questa è via Attone Vescovo nelle vicinanze dello scolmatore del Cervetto".

Proseguono le segnalazioni dei lettori sulla mancata raccolta della differenziata in città, ma anche sulla "non educazione" di alcuni cittadini, che non conferiscono nel modo adeguato i propri rifiuti.

Anche in questo caso il passaggio destinato ai pedoni è bloccato da cumuli di immondizia.