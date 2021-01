Il cardinal Versaldi nominato giudice di Cassazione in Vaticano

Con un decreto firmato dal cardinal Dominique Mamberti, presidente della Corte di Cassazione della Città del Vaticano, il vercellese cardinal Giuseppe Versaldi, insieme al cardinal Leonardo Sandri, è stato designato giudice della stessa Corte di Cassazione per il prossimo triennio.

Lo comunica l'Arcidiocesi di Vercelli.

Il cardinal Versaldi ha commentato la nomina con gratitudine e un pizzico di autoironia: "Inaspettata (anche per ragioni di età pensionabile…) mi è giunta questa nomina che si aggiunge agli altri numerosi impegni che ho già in Curia… Ringrazio il Papa per la fiducia e chiedo il sostegno della preghiera per svolgere con rettitudine anche questo ministero di amministratore della giustizia nella Città del Vaticano. Ringrazio coloro che mi vorranno sostenere".