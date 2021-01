Un calendario per Liberi di scegliere: donati alla onlus 735 euro

Un calendario, in cui ogni mese è rappresentato da clienti o dalle stesse titolari di attività. Un’idea originale ma soprattutto solidale. E’ infatti questo l’obiettivo finale dell’iniziativa di Antonella Mangolini e di Teresa Rota, rispettivamente titolari di un negozio di abbigliamento e di un istituto di bellezza, che nei giorni scorsi hanno donato 735 euro all’associazione di volontariato Liberi di Scegliere.

"Per noi sono risorse importanti che concorreranno al proseguimento di 'Noi con voi', il progetto di assistenza a ragazzi disabili all’ex asilo Bacchi - spiega Giuseppe Ferraris, segretario della onlus -. Questo non appena le misure previste per emergenza sanitaria, ci consentiranno di riavviarlo".

"Ringraziamo di cuore Antonella e Teresa e le loro clienti che si sono rese disponibili per la bella iniziativa - commenta il presidente Adriano Greppi -. La loro generosità, il 'donare', acquisisce ancor più valore se viene devoluto a chi versa nel bisogno e, soprattutto, se si tratta di persone che dalla vita hanno avuto meno senza colpa".