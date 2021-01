Vercelli: "Materassi, rifiuti e bidoni non svuotati"

"Questa è la situazione in via Pisa e in via Rocciamelone: il marciapiede è pieno di materassi e rifiuti vari e i bidoni non vengono svuotati".

Un lettore segnala lo stato in cui stamattina (lunedì 18 gennaio) si trova questa zona di Vercelli.

"Sarebbe auspicabile l'intervento dell'assessore preposto", fa sapere il vercellese.