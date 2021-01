Vercelli: Infoday sul servizio civile

Il Comune di Vercelli organizza, per mercoledì 20 gennaio alle 11, un Infoday online sul bando di servizio civile che mette a disposizione 65 posti per giovani fino a 29 anni non compiuti nel Bando di Servizio civile.

Il compenso sarà di 439,50 euro al mese per un anno.

Si può seguire l'Infoday a questo indirizzo: http://bit.ly/infoday20gen

Info su www.vercelligiovani.it e chiamando l'Informagiovani al numero 0161.596800 (per maggiori informazione leggi qui).