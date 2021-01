Vercelli: "Bidone del vetro pieno? Gli operatori si girano e se ne vanno..."

"Stamattina il mio bidone del vetro, in vicolo delle Reti, è stato lasciato così. Non e la prima volta che Asm non lo svuota".

E' l'ennesima segnalazione di un lettore sui disservizi nella raccolta rifiuti in città che arriva in redazione: questa volta si tratta di una zona dei Cappuccini.

"Arrivano gli operatori di Asm parlando al telefono e se vedono il bidone pieno si girano e se ne vanno...", è la denuncia del vercellese.