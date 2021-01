'Cambio di passo per un servizio adeguato alle reali esigenze'

Dopo un 2020 che ha visto una grande mobilitazione del territorio a sostegno delle strutture dell’Asl VC, il 2021 si apre con l’auspicio – da parte dell’onorevole Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia – di un nuovo corso per la sanità, con un deciso 'cambio di passo' nell’ottica di un servizio veramente adeguato alle reali esigenze dei cittadini, emerse con forza nel corso della pandemia.

"L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza le carenze del sistema - sottolinea Tiramani - e la capacità degli enti territoriali e degli stessi cittadini di farsi promotori di iniziative fondamentali per colmare le lacune dell’azienda sanitaria. Dopo il cambio ai vertici dell’Asl Vc abbiamo anche recuperato un ottimo dialogo con la direzione generale – aggiunge il deputato – e questo mi fa ben sperare in una collaborazione proficua che possa davvero cambiare il volto del servizio sanitario nella provincia di

Vercelli".

Tiramani per il 2021 mette in campo diversi obiettivi, tutti volti all’unico scopo di riqualificare il settore sanitario di tutta l’area, dal vercellese alla Valsesia: "E’ tempo di porre mano ad alcune aberrazioni che non sono più tollerabili – dice il Sindaco di Borgosesia, città sede del secondo ospedale dell’Azienda Sanitaria – per esempio sarà necessario convocare il Dipartimento d’Emergenza, che nonostante la pandemia non è mai stato chiamato in causa; bisognerà far ripartire il Distretto, che arranca

inesorabilmente e occorrerà rivedere la direzione medica e di presidio del Sant'Andrea. È inoltre necessario nominare al più presto il direttore amministrativo, dopo il trasferimento della dott.ssa Anna Burla all’AOU di Novara. Infine, un altro aspetto da riconsiderare - conclude - è quello delle ingerenze di alcuni 'consiglieri' che si rivolgono ripetutamente alla Direzione Generale: sarebbe bene che certi personaggi uscissero di scena, elegantemente, consentendo che si facciano i passi necessari a

rendere la sanità del nostro territorio più agile ed adeguata alle esigenze dell’utenza".

Nell’esprimere la convinzione che sia tempo di voltare pagina e di improntare le scelte di questo settore così importante ai nuovi bisogni emersi con la pandemia, il deputato si dice fiducioso: "Sono certo che la proficua collaborazione avviata con la direzione generale - conclude - e le nuove consapevolezze conquistate sia dalla parte tecnica che da quella politica".