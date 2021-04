La Pro Vercelli liquida il Piacenza con Stara

Il pallone racconta di una sfida Pro Vercelli-Piacenza giocata il 18 febbraio 1973 allo stadio “Leonida Robbiano” e valida per terza giornata di ritorno del girone A campionato di Serie C della stagione 1972/73. Arbitra Natale Turiano della sezione di Reggio Calabria davanti a seimila spettatori.

Le bianche casacche allenate dal duo Carlo Facchini (d.s.)-Sergio Bellomo schierano: Castellazzi, Valdinoci, Balocco, Ripamonti, Bonni, Rossetti, B. Rossi, Stara, Tonelli, Bonanomi (dal 64' Sadocco) e Bissacco.

Nel Piacenza mister Giancarlo Cella manda a referto: Lazzara, Cornaro, Guidetti, Righi, Fagan, Ballotta, F. Rossi, Burlando, Vastola, Del Barba (dal 51' Avere) e Migliorati.

Il match viene deciso in apertura, al 4', da un gol del centrocampista della Pro Vercelli Luigi Stara.

Due punti importantissimi (allora la vittoria era premiata così) per la salvezza dei bianchi che al termine di quella stagione chiusero a quota 33 con Triestina, Belluno, Derthona e Vigevano centrando la permanenza in categoria. In D scesero Rovereto (32 punti), Cossatese (31) e Verbania (20). Il Parma fu promosso in B dopo lo spareggio di Vicenza contro l’Udinese.

